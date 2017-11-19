Оригинальное поздравление с днем рождения получил автолюбитель Владивостока Девушка разукрасила авто парня

Автолюбитель Владивостока получил оригинальное поздравление от девушки в день своего рождения, сообщает РИА VladNews.

Разукрашенный автомобиль Honda Fit с нецензурными выражениями в адрес владельца красовался в одном из дворов города. Фотографии авто разлетелись по социальным сетям, где и нашли автора данного шедевра.

«Я автор. Отмороженные пальцы того стоили. Не думала, что пойдет по сети», - написала девушка.

Однако фолловеры не оценили юмор девушки и начали.