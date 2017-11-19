ХК «Адмирал» разгромил минское «Динамо» Счет матча 5:0

Приморский «Адмирал» разгромил минское «Динамо» со счетом 5:0, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК. Игра проходила 18 ноября в КСК «Фетисов Арена». Поболеть за команды пришли 4220 зрителей.

«Моряки» получили лидерство уже на 18 секунде матча, когда Краснослободцев забил первую шайбу в ворота соперников. Спустя 2 минуты Манукян, подкараулив отскок от вратаря, забил первый гол в кахээловской карьере – 2:0.

В начале второго периода Макаренко мощнейшим щелчком из-под защитника в дальнюю девятку утроил преимущество приморцев – 3:0.

Наконец, в конце третьего периода большинство реализовал Жафяров – 4:0.

За 1.54 до сирены вновь в большинстве Жафяров сделал дубль – 5:0.

20 ноября ХК «Адмирал» сразится на льду с «Локомотивом».