Смертельное ДТП произошло в Приморье В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Минувшей ночью в Приморье произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Транспортное происшествие произошло в Уссурийске на перекрестке Вострецова-Воровского. На обледеневшей трассе столкнулись УАЗ и Mazda Demio.

В результате столкновения водитель УАЗ от полученных травм скончался на месте происшествие. Девушка, управлявшая иномаркой, была госпитализирована.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.