Автолюбителям Приморья следует готовиться к новому снегопаду В ближайшие дни в крае будет наблюдаться по-настоящему зимняя погода

В начале новой рабочей недели в Приморье будет морозно, минимальная температура ночью −15…−20 °С, в горных районах до −30 °С, на побережье −9…−14 °С. Дневной фон температуры во вторник повысится, −6…−12 °С, на побережье −2…−7 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В середине недели Приморье вновь окажется во власти циклона, который вызовет снег различной интенсивности. Температурный фон повысится на 5–10 градусов.

Во Владивостоке в начале недели без осадков. Первый рабочий день ожидается холодным: ночью −10…−12 °С, днем −4…−6 °С. Во вторник потеплеет на 4–6 градусов. В среду, 22 ноября, возможен небольшой снег, температурный фон повысится ещё на 3–5 градусов.



