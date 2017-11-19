Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 19 ноября
В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Десять автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
501Владивосток - Уссурийск09:25
520Владивосток - Арсеньев09:30
504Владивосток - Большой Камень10:15
519Владивосток - Сергеевка11:00
527Владивосток - Черниговка11:10
534Владивосток - Сибирцево11:37
506Владивосток - Находка13:20
522Владивосток - Покровка13:30
504Владивосток - Большой Камень15:55
502Владивосток - Спасск16:15