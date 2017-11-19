Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 19 ноября В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Десять автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

501Владивосток - Уссурийск09:25

520Владивосток - Арсеньев09:30

504Владивосток - Большой Камень10:15

519Владивосток - Сергеевка11:00

527Владивосток - Черниговка11:10

534Владивосток - Сибирцево11:37

506Владивосток - Находка13:20

522Владивосток - Покровка13:30

504Владивосток - Большой Камень15:55

502Владивосток - Спасск16:15