Прокуратура провела правовую викторину в одном из ведущих ВУЗов региона

Тема правовой викторины выбрана не случайно. Динамично меняется жизнь, действующие юристы подстраиваются под реалии современности, будущие юристы познают правовые дисциплины одну за другой. Но и те, и другие должны одинаково понимать закон и, главное, применять.

В основу заданий легли вопросы теории права, конституционного, гражданского, административного, трудового права, а также гражданского процесса. Викторина состояла из 4 этапов, включающих тестирование, решение блиц-задач, эссе капитанов на тему: «Социально-политические вызовы современности: роль юриста в меняющемся мире».

Завершил мероприятие творческий конкурс, в котором команды разыгрывали реальные судебные процессы с участием «судьи», «прокурора», «истцов» и «ответчиков».

В ходе соревнований участники не только показали блестящую теоретическую подготовку, но и практическое применение действующего законодательства.

Ведущая и жюри прокомментировали задания, ответы на них, ответили на вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения, разъяснили подробно положения закона, подлежащего применению в тех или иных правовых ситуациях.

Оценивало игру команд жюри, состоящее из работников прокуратуры края, выводы которого совпали с мнением преподавателей и болельщиков.

Победителем правовой викторины с небольшим отрывом стали студенты 4 курса. Участники награждены грамотами прокурора края и сладкими призами.