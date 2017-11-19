Прокуратура провела правовую викторину в одном из ведущих ВУЗов региона
Участники мероприятия показали высокий уровень правовой подготовки
Тема правовой викторины выбрана не случайно. Динамично меняется жизнь, действующие юристы подстраиваются под реалии современности, будущие юристы познают правовые дисциплины одну за другой. Но и те, и другие должны одинаково понимать закон и, главное, применять.
В основу заданий легли вопросы теории права, конституционного, гражданского, административного, трудового права, а также гражданского процесса. Викторина состояла из 4 этапов, включающих тестирование, решение блиц-задач, эссе капитанов на тему: «Социально-политические вызовы современности: роль юриста в меняющемся мире».
Завершил мероприятие творческий конкурс, в котором команды разыгрывали реальные судебные процессы с участием «судьи», «прокурора», «истцов» и «ответчиков».
В ходе соревнований участники не только показали блестящую теоретическую подготовку, но и практическое применение действующего законодательства.
Ведущая и жюри прокомментировали задания, ответы на них, ответили на вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения, разъяснили подробно положения закона, подлежащего применению в тех или иных правовых ситуациях.
Оценивало игру команд жюри, состоящее из работников прокуратуры края, выводы которого совпали с мнением преподавателей и болельщиков.
Победителем правовой викторины с небольшим отрывом стали студенты 4 курса. Участники награждены грамотами прокурора края и сладкими призами.