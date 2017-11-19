Полицейские и дружинники провели профилактический рейд в Приморье В ходе мероприятия было выявлено 10 административных правонарушений

Сотрудники отдела МВД России по Ханкайскому району и члены народной дружины провели профилактический рейд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Во время инструктажа до участников рейда довели оперативную информацию, озвучили ориентировки на разыскиваемых лиц, напомнили о необходимости соблюдения норм действующего законодательства, мерах личной безопасности. Особое внимание акцентировано на контроле над соблюдением особого противопожарного режима на территории Приморского края. На инструктаже присутствовали представитель МЧС, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы.

Участники рейда направились на маршруты патрулирования.

В ходе проведения рейдовых мероприятий полицейские и дружинники провели с жителями села Камень-Рыболов профилактические беседы, вручили тематические памятки.

Участковыми уполномоченными полиции совместно с членами добровольной народной дружины проверены лица, стоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел, вручены памятки на тему противопожарной безопасности.

Инспекторы дорожно-патрульной службы и их добровольные помощники вручили участникам дорожного движения памятки «Особенности поведения на дороге в сложных погодных условиях» и «Пристегни ребенка», рассказали об изменении законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

За время проведения рейда выявлены и пресечены 10 административных правонарушений. Нарушители привлечены к ответственности.