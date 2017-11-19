Внеплановые проверки бизнеса не исчезнут в Приморье Но их количество значительно уменьшится

В субботу,18 ноября, в столице Приморья прошло публичное обсуждение правоприменительной практики территориально-контрольных органов - участников реформы государственного контроля надзора по Приморскому краю, которое посетил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Основная задача мероприятия – представить цели и задачи реформы контроля и надзора, изучить проблемные вопросы и услышать замечания и предложения бизнеса, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Большинство вопросов и предложений касались уменьшения бюрократии и снижения интенсивности проверок. Однако на идею введения временного моратория на проведение внеплановых проверок, которая, по словам одного из спикеров циркулирует в предпринимательской среде, Михаил Абызов высказался категорично.

«Внеплановые проверки – это инструмент оперативного реагирования на возникающие угрозы. Представьте, что в ресторане отравились 20 человек. Мы должны выйти и провести проверку. А что мы будем делать в случае моратория? Поэтому подобного моратория не будет, так как это вопрос безопасности», - сказал федеральный министр. Тем не менее он отметил, что внеплановые проверки не должны превращаются в прессинг, служить инструментом сведения корпоративных счетов и борьбы за рынок",- высказал свою точку зрения Михаил Абызин.

Министр отдельно подчеркнул, что у инспекторов и государственных контролёров появятся новые полномочия и способы реагирования на обращения граждан. Например, появится возможность направить уведомление или предписание, обязывающее провести внутреннюю проверку с предоставлением отчёта. Всё это будет потом учтено в ходе плановой проверки в будущем.

Важное мнение высказал президент союза Торгово-промышленной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

«Философия надзора и контроля в стране должна быть выстроена в логике профилактики. При оценке работы контрольно-надзорных органов количество проведённых проверок, как и размер выписанных штрафов не должны быть главными критериями успешной работы», - сообщил Борис Ступницкий.

С этой позицией согласился Михаил Абызов.

«Нам нужно, чтобы инспектора приходили и помогали выполнять требования закона, разъясняли эти требования, а не приходили специально в третью смену, чтобы найти какие-то нарушения»,- отметил министр.

Итог встречи подвёл врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Бизнесу нужно работать, мы от него все зависим. На сегодняшний день нам бы хотелось соединить органы исполнительной власти и бизнес, если это получится, край будет процветать», - заявил Андрей Тарасенко.

Он сообщил, что важно и нужно услышать бизнес, а получение разрешительных документов должно стать таким же простым и понятным, как покупка билета на самолёт.