Подарков от главы Вла­дивос­то­ка в этом году не будет Это — вынужденное решение властей

До празднования Нового года осталось немного, и один из вопросов, который обсуждается сегодня в родительских чатах, - будут ли бесплатные новогодние подарки для владивостокских детей, сообщает корреспондент РИА VladNews. В прошлые годы сладкие подарки вручали детям младшего возраста. Традиционно дети во Владивостоке получали по два подарка каждый: один — от главы города, один — от губернатора Приморского края. Однако уже в прошлом году администрация Владивостока от этой традиции отказалась. Не будет подарков и в этом году.