Осьминог Хэнк остался жив после кладки яиц в Приморском океанариуме Отложенные яйца оказались нежизнеспособными

Прославившийся на всю Россию своим побегом их Приморского океанариума осьминог Хэнк остался жив после кладки яиц, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил специалист отдела по связям с общественностью Приморского океанариума, в природе самка, делая кладку, неотлучно охраняет свое «потомство», в результате чего перестает охотиться и есть, поэтому погибает. Поначалу осьминог Хэнк тоже жила впроголодь, но сотрудники океанариума кормили ее соседей, и спустя некоторое время самка тоже стала есть.

Стоит отметить, что кладка оказалась нежизнеспособной, специалисты не обнаружили эмбрионов в отложенных яйцах, так как она не была оплодотворена.

Напомним, осьминог Хэнк прославился в мае 2017 года, когда пытался сбежать из Научно-адаптационного корпуса Приморского океанариума, где он находился на карантине. Чуть позже выяснялось, что осьминог и вовсе является самкой.

Фото: Приморский океанариум