Андрей Тарасенко познакомился с работой станции скорой помощи Коллектив учреждения рассказал врио губернатора края о своих проблемах

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 18 ноября, посетил станцию скорой медицинской помощи Владивостока. Глава региона познакомился с работой оперативного отдела, осмотрел машины «скорой помощи», а также встретился с коллективом учреждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В ходе встречи прозвучали вопросы об оснащении и обновлении автопарка СМП, кадрового обеспечения службы, а также улучшений условий труда сотрудников.

Одна из ключевых проблем сегодня – недостаток кадров. В частности, сегодня часть бригад отправляется на вызов без санитаров и даже фельдшеров, которые могли бы во многом облегчить работу врача. А в случае необходимости и помочь с транспортировкой тяжелобольного и малоподвижного пациента.

Как сообщила заместитель главного врача скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахутдинова, в решении кадрового обеспечения службы необходимо официальное разрешение для приема на работу учащихся медицинских колледжей и студентов первых курсов медицинского университета.

«Ребята могли бы получать профориентацию с первых курсов обучения и в последующем пополнять фельдшерский и врачебный состав медицинских работников службы скорой медицинской помощи. Сейчас нет нормативной базы, позволяющей это делать», – отметила она.

Врач-психиатр скорой помощи Сергей Дружин предложил также привлекать выпускников-бюджетников шестых курсов педиатрического и лечебного факультетов. После получения аккредитации они обязаны три года отработать в первичном звене, после чего имеют право поступать в ординатуру, и только закончив ее – работать в службе скорой.

«Было бы очень хорошо, если бы выпускники смогли работать не только в поликлиниках, но и на «скорой», набираясь здесь опыта. Я уверен, что у нас профессиональных навыков они получат больше, чем в первичном звене», – отметил Сергей Дружин.

Андрей Тарасенко предложения поддержал и поручил подготовить проект письма в профильное Министерство.

Еще одна тема, поднятая на встрече – обновление автопарка. В прошлом году служба скорой помощи пополнилась 16 автомашинами, из которых только половина полноприводные.

«Учитывая рельеф города, службе необходимы полноприводные автомашины. Это позволит более оперативно прибывать врачам к пациентам, особенно в условиях зимы, когда проехать в некоторые районы города особенно сложно», - сказал водитель Владилен Моисеев.

Андрей Тарасенко отметил, что обсудит этот вопрос с Минпромторгом.

«Свои интересы необходимо отстаивать. Эффективнее полноприводные машины – значит их и нужно заказывать. Будем разговаривать с Минпромторгом по этому вопросу», – подчеркнул глава Приморья, добавив, что при этом ждет от специалистов скорой помощи более оперативной работы.