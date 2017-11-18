Международное боксёрское шоу состоялось во Владивостоке Несмотря на транспортный коллапс увидеть бои собрались несколько сотен человек

В столице Приморья состоялось международное боксёрское шоу PacificFigts #2. В рамках турнира приморские спортсмены сошлись на ринге с боксёрами из Кореи, Китая, Барнаула, Новосибирска и Аргентины. Для ряда спортсменов из Приморья этот турнир стал дебютом на профессиональном уровне. Несмотря на снегопад и напряжённую дорожную обстановку, мероприятие собрало несколько сотен зрителей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Главный бой вечера, в котором сошлись Максим Вошков из Владивостока и Оскар Медина из Аргентины, точно не разочаровал зрителей. Боксёры провели 8 напряжённых раундов, и боец из Владивостока смог проявить выносливость и характер, даже несколько раз отправил оппонента в нокдаун. Судьи отдали Максиму победу единогласным решением. Примечательно, что всем приморским боксёрам удалось одержать победу, а некоторые смогли сделать это досрочно.

«Я рассчитывал, как минимум на пару раундов, не на один. Но это бокс – спорт непредсказуемый», - так прокомментировал свою победу техническим нокаутом в первом раунде боксёр из Владивостока Александр Тихоновский. А вот представитель Барнаула Владимир Антонян, несмотря на победу, был достаточно критичен к себе и на просьбу дать оценку своему бою ответил так: «Оценка низкая, я ожидал показать лучшую технику. Надеялся завершить бой досрочно, но не получилось. Соперник оказался очень хорошим, крепким, ему большое уважение. Было не просто».

Хорошее качество организации турнира отмечали как зрители, так и гости. «Турнир очень хорошо организован. Приехали боксёры из разных стран, из Сибири, провели очень хорошие бои. Планируем приехать к вам снова», - так отозвался о турнире тренер Артёма Хорошилова и Владимира Антоняна, а также бывший наставник Николая Валуева Манвел Габриэлян.

Отметим, что он оказался не единственным выдающимся гостем на турнире. В составе корейской делегации боксёрское шоу посетил вице-президент федерации бокса Южной Кореи Ю Мён У, двукратный чемпион мира по версии WBA в легком весе. Он провёл 17 успешных защит титула и в 2013 году был включён в Международный зал боксёрской славы.

Напоминаем, что Владивосток принимает международный боксёрский турнир уже во второй раз. Из-за транспортного коллапса, вызванного обильным снегопадом, начало турнира пришлось задержать почти на 2 часа.