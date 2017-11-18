Жители Приморья проигнорировали все предупреждения о погодных условиях Целый ряд факторов спровоцировал транспортный коллапс во Владивостоке

На фоне бурного обсуждения вчерашнего снегопада и его последствий, как ни странно жители Владивостока стараются с пониманием подходить к сложившейся ситуации. Действительно, вчера Владивостоку не повезло во всех смыслах, сообщает РИА VladNews.

Начало пятничного снегопада выпало на 15.00 часов, когда ряд дорог Владивостока уже сковывали пробки, в привычной для конца рабочей недели манере. Стоит сказать, что аварийность в городе на этой неделе была как никогда высока. Буквально накануне, в четверг в ясную погоду множество аварий привели к 10-бальным пробкам. В этой связи, увидев снег в пятницу, жители решили закончить свои дела как можно раньше и попытаться проскочить до начала заторов. Однако подобное желание привело к тому, что сразу сотни машин двинулись в путь и пропускная способность значительно снизилась.

В попытках поскорее добраться домой были и те, кто забыл или не захотел «переобуваться» на зимнюю резину. Именно они стали первыми заложниками снегопада, спровоцировав ряд аварий на ключевых артериях города. Как отмечает источник в мэрии, буквально 5-7 аварий закупорили основные развязки (Фирсова, мост на Второй речке, подъем на Баляева, Океанский проспект на спуске с Первой речки на Некрасовский). При этом ущерб от аварий был настолько высок, что аварийные комиссары, к тому моменту прибывшие на места ДТП, не смогли помочь пострадавшим, которые были вынуждены ждать ГИБДД.

Кстати, водители в социальных сетях писали, что до ГИБДД не то чтобы дозвониться нельзя было, но и на дорогах не было видно ни одного наряда. Как позже стало известно, только с помощью прокуратуры удалось вывести большинство экипажей на трассы.

О неслаженной работе транспортных ведомств сегодня также высказался временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«На лицо – отсутствие должной координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке», - отметил Тарасенко.

Однако вся эта бюрократическая суета сказывалась на дорожной ситуации, которая уже к тому моменту была критичной. Дело в том, что к вечеру температура воздуха начала стремительно опускаться и снежная «каша» стремительно заледенела. В таких условиях даже автомобили с зимней резиной и полным приводом были бессильны. Число массовых ДТП возросло в разы. Бессильны в этой ситуации были и городские службы, которые попросту не могли пробраться к наиболее сложным участкам и убрать снежный накат.

В конечном счёте для того, чтобы ГИБДД и спецтехника добрались до пострадавших, им понадобилось от 4 до 6 часов.

Только после этого город начал двигаться, но на часах было уже за полночь. Тем, кто добирался домой по объездным дорогам повезло больше, так как движение там было уже свободно. Фактически наиболее проблемными оставались два участка: проспект 100-я Владивостоку, который тянул за собой пробку аж от Океанского проспекта и площадь Луговая. В обоих случаях причинами непроходимых заторов были серьёзные аварии. Лишь в 4 часа утра ГИБДД и МЧС растащили в прямом смысле последние аварии, после чего дорожная техника смогла свободно двигаться, а люди наконец-то добрались домой. Начали активно проливать и просыпать основные магистрали. До 9 утра сделали это дважды. Само собой, в подобном аврале не обошлось без происшествий. Часть техники попала в ДТП, а часть сломалась.

Сегодня ситуация в значительной степени улучшилась, но желание автомобилистов прокатиться по свои делам не позволило дорожникам как следует отчистить проспект 100-я Владивостоку, что стало причиной очередной пробки.

В мэрии Владивостока сегодня неоднократно просили лишь об одном – по возможности избегать поездок и дать отчистить город от последствий злосчастного снегопада. Но как показал ситуация на дорогах, жители вновь понадеялись на «авось».