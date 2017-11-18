Как жители Владивостока «праздновали» первый снег? Мнения участников дорожных событий разделились

Вчера для Владивостока был тяжёлый день. Пришедший снегопад принёс за собой многочасовые пробки. Яндекс-карты горели красным до глубокой ночи. Самолеты улетали без пассажиров, после обеда добраться до аэропорта вовремя стало практически невозможно. Дорогу с Седанки на Патрокл временно перекрыли, а федеральная трасса оказалась невероятно перегруженной, сообщает РИА VladNews.

Отзывчивые жители практически по всем районам города размещали посты, в которых предлагали принести чай, смеси, пеленки для детей, стоявших в пробке с малышами. В дежурную часть Владивостока поступило 256 звонков, по итогам которым было оформлено 177 ДТП. Пострадали, в основном, машины, а также психика и бюджет водителей, жертв нет, а травмы у 8 человек. 336 Сотрудников дорожно-патрульной службы дежурили во время циклона, - сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Однако сегодня, временно исполняющий губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отметил, что одной из проблем во вчерашнем коллапсе было именно отсутствие должной координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке.

Вместе с тем, в эти два дня в городе работает около 100 единиц снегоуборочной техники, а убрать им необходимо более 750 км. снега. В приоритете всегда расчистка центральных дорог и подъезда к больницам, во вторую очередь внутрирайонные маршруты.

Удивляет то, что каждый год происходит одно и то же. И речь идёт в первую очередь о человеческом факторе. Циклон не был внезапным сюрпризом, а оптимизм и веру в чудеса любителей летней резины, как показывает практика, не победить. В итоге, эти «добродушные» водители обнимали все живое и неживое: гаражи, деревья, столбы, указатели, соседей по движению. Зимняя резина тоже не являлась гарантом безопасности, не каждый умеет управлять своим автомобилем в экстремальных условиях. Те, кто не справился, полностью заблокировали дороги и автомобилям, и снегоуборочной технике. Самые эффектные примеры:

«Гигантская Ромашка» из восьми машин расцвела на выезде от дома на Авроровской 17, оставив только узкий проход для пешеходов.

В районе остановки Поликлиника, каждый, кто съезжал с сопки, включался в игру «Змейка». «Змейка» выросла большая, пребольшая и преградила путь с Луговой в сторону Баляева.

Массовое ДТП на БАМе собрало 18 машин, 4 человека пострадали, их просто «прибило» скользящими машинами, а одного мужчину автобусом. В ожидании Скорой помощи пострадавших относили в супермаркет «РЕМИ».

Участники событий, как обычно, разделились на два фронта: негодующие и благодарные. Первые ругают работников Управления дорожного хозяйства, «глупых водителей» и обстоятельства. Вторые выражают признание за помощь и поддержку незнакомым людям: за то, что вытащили из канавы, подтолкнули на подъеме, спасли от холода и подвезли бесплатно.

В любом случае, вчерашний коллапс в очередной раз подтвердил одно - пока есть добрые люди, мы справимся с любыми испытаниями.