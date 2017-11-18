Таксисты подняли ставки вдвое До сих пор перекрыто движение на объездной трассе «Седанка–бухта Патрокл»

За последние сутки в Приморье выпало 6 мм. снега, которые привели к 10-бальным пробкам и многочисленным авариям. Как сообщает, пресс-служба ГИБДД края зарегистрировано 256 обращений, 177 ДТП зарегистрировано, жертвы исключительно материального характера, сообщает РИА VladNews.

В Госавтоинспекции предупредили, что въезд большегрузной техники в Надеждинский район, в Артем и Владивосток запрещен. Сотрудники автоинспекции разворачивали фуры и запретили их выезд из порта Владивостока. До сих пор перекрыто движение на объездной трассе «Седанка–бухта Патрокл». На автовокзале Владивостока были отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие. Аэропорт сообщает, что на сегодняшний день все рейсы выполняются по расписанию. Тем не менее, вчера было большое количество пассажиров, которые после обеда не смогли улететь по причине опозданий.

Лучше всего сейчас себя чувствуют службы такси, у которых появилась возможность заработать. Повышение цены обосновано как спросом, так и экстремальной ситуацией на дороге.

Администрация обращается к водителям с просьбой не садиться за руль без крайней необходимости. Затрудненное дорожное движение крайне мешает очистке города. Если у автомобилистов все же возникла необходимость выехать на дорогу, то настоятельная рекомендация сохранять предельную бдительность и соблюдать скоростной режим.