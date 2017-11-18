Молодожёны в снегопад отметили свадьбу в электричке Однако родители молодой пары так и не смогли добраться до ресторана

Необычным образом отметила свадьбу молодая пара из Владивостока, сообщает РИА VladNews.

По информации источника, знакомого с ситуацией, молодожёны пригласили всех гостей к 18.00 в ресторан, расположенный рядом со станцией Седанка. Однако, из-за образовавшейся ситуации на дорогах города в пятницу, 17 ноября, никто не приехал в назначенное время в назначенное место, включая и саму молодую пару.

В итоге, молодожёны в 19.00 вышли из свадебной машины на остановке "Железнодорожный вокзал", сели на электричку и доехали до ресторана.

Стоит отметить, что в ресторан также доехали ещё 9 человек, однако родители молодожёнов так и не успели попасть на праздничные мероприятия.

Такой способ празднования самого долгожданного события пришёлся по душе многим жителям города, направляющимся на той же электричке вместе с молодожёнами.