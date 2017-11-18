Российская сборная узнает свою "судьбу" в декабре Спортсмены отказываются выходить на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) объявит окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 г. в Пхенчхане 5 декабря. Решение будет объявлено на пресс-конференции в Лозанне, отмечается в сообщении МОК, опубликованном в пятницу, 17 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Ведомости".

На заседании исполнительный комитет МОК рассмотрит выводы двух комиссий, которые созданы для изучения данных независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. Комиссии возглавляют бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид и член МОК Денис Освальд. Заседание начнется в 9.00 и продлится до 18.00 (время местное, 11.00-20.00 мск), следует из сообщения. В 13.00 (15.00 мск) оно прервется на полуторачасовой перерыв. В это время директор МОК по коммуникациям Марк Адамс проведет брифинг для прессы. Пресс-конференция по итогам заседания, на которой планирутся объявить решение о российской сборной, назначена на 19.30 по местному времени (21.30 мск), следует из сообщения.

Исполком МОК будет заседать в Лозанне до 6 декабря включительно. Помимо вопроса об участии российской сборной в Играх планируется рассмотреть доклады различных комиссий МОК и обсудить подготовку к предстоящей Олимпиаде.

Комиссии для изучении данных Макларена МОК создал в 2016 г. Комиссия под руководством Освальда перепроверяет допинг-пробы участников Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. Вторая комиссия МОК под руководством Шмида расследует причастность российского Минспорта к возможному сокрытию применения допинга российскими спортсменами.

Напомним, в понедельник, 13 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт, один из авторов фильмов о применении допинга в России,заявил, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2018. За три дня до совета учредителей WADA он сообщил, что организация не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, после чего у МОК появятся основания для отстранения сборной России от Олимпиаде.