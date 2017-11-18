Что оставил после себя первый снегопад во Владивостоке? В городе работают около ста единиц снегоуборочной техники

Для оперативного устранения аварий в крае создано около 850 ремонтных бригад численностью более четырёх тысяч человек.По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, вчерашний снегопад не вызвал существенных нарушений в работе объектов электро и теплоснабжения региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«За сутки на объектах жилищно-коммунального комплекса Приморья произошло 22 аварии, все они оперативно устранялись ремонтными бригадами. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации порыва на теплотрассее в Фокино, в результате которой без горячей воды остались пять многоквартирных домов», – прокомментировали в ведомстве, добавив, что горячее водоснабжение планируется возобновить к концу сегодняшнего дня.

В департаменте отметили, что в крае создано почти 850 аварийных бригад коммунальщиков численностью более 4000 человек, обеспеченных техникой, оборудованием и расходными материалами.

«Во время непогоды бригады усиливаются людьми и техникой», – уточнили специалисты.

Кроме этого, дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада – обрабатывают дороги и тротуары специальными реагентами, очищают от снежного наката – на краевых дорогах работает 250 единиц техники.

Проезд есть по всем дорогам, на опасных участках дежурят грейдеры.

Отметим, наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где из-за мокрого снега было парализовано движение на основных магистралях. Ситуация стабилизировалась лишь глубокой ночью.

Сейчас во Владивостоке, по данным администрации города, работает более 100 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, снежный циклон, обрушившийся на край в пятницу, вызвал мокрый снег и метель.

По информации Приморгидромета, сегодня, 18 ноября, в крае сохранится небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер северный, северо-западный от восьми до 13 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду, порывами до 28 метров в секунду. Температура воздуха днём от трех до восьми градусов мороза, на севере от девяти до 14 градусов нижне нуля.