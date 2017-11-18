Во Вла­дивос­то­ке ликвидируют последствия снегопада Руководителям предприятий и организаций рекомендовано позаботиться об уборке снега

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снежного циклона. Снегоуборочная техника продолжает очистку и обработку дорог. Основная задача дорожных служб - очистить основные магистрали и обеспечить проезд общественного транспорта, очистить и обработать противогололёдными материалами крутые спуски-подъемы, подъезды к объектам образования и здравоохранения.

С самого утра дорожные рабочие ведут очистку от снега и наледи виадуков и лестниц, остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных зон в городских скверах.

Управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций рекомендовано в оперативном режиме позаботится об уборке снега и обработке прилегающих территорий противогололёдными материалами.