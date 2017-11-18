Во Вла­дивос­то­ке напоминают о не­об­хо­димос­ти оперативной уборки снега и наледи на под­ве­домс­твен­ных территориях Складирование снега на проезжую часть запрещено

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на город 17 ноября. Свои подведомственные территории обязаны очистить от снега и наледи управляющие компании, ТСЖ, а также предприятия всех форм собственности. Телефонограммы с напоминанием были направлены во все УК накануне непогоды. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противогололедных материалов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В административных комиссиях напоминают: складирование снега на проезжую часть запрещено. За нарушение, а также за непринятие мер по своевременной уборке территорий предусмотрены штрафы: на юридическое лицо - от 50 000 до 80 000 рублей, на должностное лицо - от 5 000 до 10 000 рублей, на физическое лицо - от 1 000 до 3 000 рублей.