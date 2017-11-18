На дорогах Вла­дивос­то­ка сохраняется запрет на движение боль­шег­рузно­го транспорта Водителям советуют отказаться от поездок на личном транспорте

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося вчера вечером, 17 ноября. Спецтехника в круглосуточном режиме ведёт очистку городских магистралей от снега, а также обработку жидкими реагентами и пескосолевой смесью опасных участков, спусков и подъемов.

Как сообщают в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при администрации города, по-прежнему запрещен въезд в город и передвижение по улицам большегрузного транспорта.

Кроме этого, остается закрытым движение по объездной дороге Седанка - Патрокл. Здесь ведется повторная очистка от снега и обработка противогололедными средствами дорожного полотна.

Напомним, что водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, а также не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.