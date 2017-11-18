Министр Абызов 6 часов провёл в пробках во Вла­дивос­то­ке Андрей Тарасенко вместе с министром возмущены сложившейся в городе обстановкой

В субботу, 18 ноября, во Владивостоке прошло публичное обсуждение правоприменительной практики территориально-контрольных органов - участников реформы государственного контроля надзора по Приморскому краю, главным спикером которого стал министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. В своём выступлении он отметил, что днём ранее провёл около 6 часов в пробках, добираясь до Владивостока из аэропорта, сообщил корреспондент РИА VladNews, посетивший мероприятие.

"Я смотрел - все машины на летней резине. Я, конечно, все понимаю, люди экономят, но не должны такие машины допускаться на дороги, они представляют угрозу жизни людей", - заявил Михаил Абызов.

"Прошу в рамках прокурорского надзора проанализировать, как основные службы выполняли свои обязанности, - сказал Михаил Абызов и зал отреагировал на эти слова аплодисментами. - Нужно понять, как работали службы скорой помощи, правоохранительные органы, другие экстренные службы и гидрометеоцентр. Нужно профессионально разобраться, дать оценку, без нагнетания".

Позицию министра поддержал и врио губернатора Приморья в общении с журналистами. Андрей Тарасенко сказал, что возмущён сложившейся ситуацией и будет разбираться в произошедшем.

Напоминаем, 17 ноября в результате обильного снегопада Владивосток сковали десятибалльные пробки. Машины с трудом передвигались по скользким улицам, произошли множество аварий.