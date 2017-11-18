Студенты ДВФУ застряли на острове Русский По информации очевидцев, общественный транспорт перестал работать со вчерашнего вечера

Студенты ДВФУ со вчерашнего дня не могут добраться до дома. Они сообщили, что общественный транспорт со вчерашнего вечера перестал работать из-за снегопада,сообщает РИА VladNews.

"Общественный транспорт не ходит. Но на остров Русский движение есть. Но, советуем сюда не приезжать. Мы тут скоро уже будем скоро гна стенах будем рисовать картинки, танцевать в шкурах и разбивать горшки с цветами, чтобы уборщицы не скучали в коридорах",- сообщтли студенты ДВФУ.

Студенты также сообщили, что им пообещали к вечеру сегодняшнего дня возобновить общественный транспорт.