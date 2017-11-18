Студенты ДВФУ застряли на острове Русский

По информации очевидцев, общественный транспорт перестал работать со вчерашнего вечера

13:10, 18 ноября 2017 Общество
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Студенты ДВФУ со вчерашнего дня не могут добраться до дома. Они сообщили, что общественный транспорт со вчерашнего вечера перестал работать из-за снегопада,сообщает РИА VladNews.

"Общественный транспорт не ходит. Но на остров Русский движение есть. Но, советуем сюда не приезжать. Мы тут скоро уже будем скоро гна стенах будем рисовать картинки, танцевать в шкурах и разбивать горшки с цветами, чтобы уборщицы не скучали в коридорах",- сообщтли студенты ДВФУ. 

Студенты также сообщили, что им пообещали к вечеру сегодняшнего дня возобновить общественный транспорт.