За сутки во Вла­дивос­то­ке за­регист­ри­рова­но более 260 ДТП Погибших и пострадавших нет

Из-за осложнения дорожных условий Госавтоинспекция краевого центра переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД Росии по Приморскому краю

С начала непогоды на дорогах Владивостока произошло более 260 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших нет. В связи с тем, что большинство автоаварий имели массовый характер, - в их оформлении необходимо участие сотрудников дорожно-патрульной службы. Для этих целей привлечено более 100 инспекторов ДПС.

Кроме того, экипажи ДПС проводят профилактическую и предупредительную работу на особо опасных участках автодорог, сдерживают движение крупногабаритной техники, оказывают помощь в проходе спец. техники коммунальных служб.

На текущий момент запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, городов Артем и Владивосток, - данный транспорт сдерживается сотрудниками ГИБДД от г.Уссурийска. Перекрыто движение на объездной автомобильной трассе «Седанка - бухта Патрокл»

Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго соблюдать Правила дорожного движения, двигаться со скоростью обеспечивавшей контроль, соблюдать дистанцию и интервал. Обязательно необходимо использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.