Ав­то­моби­лис­тов Приморья просят не выезжать на дорогу По ряду существенных причин

На улицах города продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на Владивосток вчера, 17 ноября. На дорогах работают снегоуборочные машины: трактора-щётки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента.

Администрация Владивостока обращается к владельцам автомобилей с убедительной просьбой не выезжать на дороги города без крайней необходимости. Автомобилистов, которые все-таки выехали на городские улицы, просят пропускать дорожную спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин, а также не парковать свои транспортные средства на проезжей части и обочинах дорог, так как это существенно мешает работе коммунальной техники.