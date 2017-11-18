Какая погода ожидает приморцев на выходных? Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода

В пятницу, 17 ноября, с Жёлтого моря на северо-западную акваторию Японского моря выходит циклон. Углубляясь, циклонический вихрь будет смещаться ещё дальше от побережья Приморского края, чем прогнозировали предыдущие прогностические схемы. Во второй половине дня на юге края начался небольшой снег, к концу дня интенсивность его увеличилась. Максимальная температура воздуха −4…−12°С, на юге −2…+3°С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Сегодня, 18 ноября, циклон сместится к острову Хоккайдо и в дальнейшем уйдёт в Охотское море. В отдельных районах Приморья ожидается небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежный накат, гололедица. На севере осадки маловероятны. На побережье усилится северный ветер до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью −8…−18°С, на севере края и при прояснениях до −23…−27°С, на побережье −3…−9°С. Днём ожидается холодная и ветреная погода, снег будет прекращаться. Температура воздуха −3…−8°С, на севере −9…−14°С.

В воскресенье, 19 ноября, облачно, в отдельных районах края местами сохраниться небольшой снег. Ветер ночью умеренный, на побережье сильный, днём сильный, на побережье до 15–20 м/с. Ночью морозно, −8…−26°C, днём от −6°C до −17°C.

Во Владивостоке сегодня будет холодно и ветрено, ночью снег прекратится, днём без осадков. Температура воздуха ночью −7…−10°С, днём −4…−7°С. В воскресенье будет ещё на пару градусов холоднее: ночью −10…−12°C, днём −6…−8°C.