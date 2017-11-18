В ГИБДД озвучили количество аварий, про­изо­шед­ших во Вла­дивос­то­ке за минувшие сутки

Основная причина-плохая видимость на дороге

10:17, 18 ноября 2017 Общество
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В Приморском крае циклон, вызвавший обильный снегопад, серьезно осложнил  дорожную обстановку.  Осадки  вызвали гололёдные явления, в ряде районов края - метель и снежные заносы.Плохая видимость  привела к росту дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы. Перекрыто движение на ряде автодорог краевой столицы.

Сотрудники ГИБДД провели работу по организации дорожного движения и предотвращению аварийных ситуаций на заснеженных трассах.В настоящее время ведётся постоянный мониторинг дорожной ситуации.

Госавтоинспекция призвала водителей к проявлению максимальной осторожности в условиях снегопада. Водителям личного автотранспорта во избежание аварийных ситуаций рекомендовано воздержаться от поездок.

Выявлены места концентрации ДТП, куда направлены дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.

На участках, где произошли автоаварии, организованы пути объезда. Заступившие на патрулирование наряды дорожно-патрульной службы  непрерывно курсируют по трассам с включенными  спецсигналами, оказывая помощь в поиске буксира съехавшим с дороги автомобилистам. 

С начала снегопада  во Владивостоке зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет. Однако в вечернее и ночное время их количество увеличилось

 