Аварийного жилья в России меньше не стало, хотя программу по расселению уже выполнили Чиновники заявляют о необходимости новых постоянных механизмов расселения

В России с 2012 года работает госпрограмма по расселению из аварийного жилья, но за это время общая площадь непригодных для жизни домов осталась прежней - около 11 млн квадратных метров. В Минстрое говорят, что за пять лет образовалась новая очередь нуждающихся в переселении. Речь идет о жилье, признанном аварийным после 1 января 2012 года. Это дома, которые не вошли в госпрограмму расселения 2014-2017 годов, пишет газета "Известия".

Чиновники заявляют о необходимости новых постоянных механизмов расселения аварийных строений.

"Значительная часть жилищного фонда массовой застройки вводилась в эксплуатацию в середине прошлого века, и многие из зданий ветшают. Частично нам удается сдерживать эти процессы за счет программ капитального ремонта, но изношенные и морально устаревшие дома, конечно, нужно заменять на современные", - говорит директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко.

Напомним, что неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2019 года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эта структура занимается распределением субсидий регионам на снос аварийного и предоставление нового жилья.

Гендиректор Фонда Константин Цицин уверен, что в 2019 году регионы РФ останутся на тех же позициях по аварийному жилью, что и были: "Надо дать субъектам помощь, чтобы они не останавливали, а продолжали свои программы переселения".

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская говорит, что проект реновации жилья в регионах уже разрабатывают в парламенте. Он может стать одним из постоянных механизмов расселения из аварийного жилья. "Проект будет сильно отличаться от московского. В нем речь пойдет не только о сносе, но и о реконструкции домов, которые можно спасти, и об их модернизации. Не будет цели "зачистить площадку", - рассказывает Хованская.

В Гильдии архитекторов и инженеров говорят, что намного эффективнее не доводить дома до состояния аварийных и вовремя их реконструировать. В пример приводят Финляндию, где собственники каждый год в мае обязаны предоставлять доступ в свои дома муниципальным властям и по итогам проверки ликвидировать все выявленные дефекты.

"Если мы не предупреждаем критический износ наших зданий, у нас постоянно будут появляться новые дома, нуждающиеся в капремонте или расселении. В России далеко не все владельцы домов способны нести бремя собственности. И часть этих функций должно взять на себя государство", - уверена один из экспертов Ирина Ирбитская.

Правительственная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, изначально была рассчитана до 1 января 2018 года. К этому времени планировалось расселить 11,4 млн квадратных метров. Закон, который продлевает работу фонда еще на год, был принят Госдумой 20 октября 2017 года, а через пять дней его одобрил Совет Федерации.

Напомним, что в апреле 2017 года правительство почти втрое увеличило размер субсидий на переселение граждан из аварийного жилья на 2017 год: с 2,7 млрд рублей до 7,9 млрд рублей.