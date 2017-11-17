Вла­дивос­токцам разрешили прогуляться по Золотому мосту Из-за ухудшения погодных условий

Ситуация на дорогах Владивостока до сих пор не улучшается. Сейчас с мыса Чуркин до Золотого моста движение автомобилей парализовано. Очевидцы сообщили, что некоторые из автомобилистов уже около пяти часов не могут попасть в центр города. Однако некоторые жители Владивостока нашли выход из ситуации, сообщает РИА VladNews.

Владивостокцы не стали ждать, пока автобус доедет до нужной остановки, а решили пройтись по Золотому мосту пешком. Стоит отметить, что ранее пешие прогулки по мосту были запрещены, однако сейчас очевидцы сообщили, что никто не препятствует их движению.

Среди любителей прогулок большая часть оказалась студентами, у которых общежития расположены на Фуникулёре.

"Полчаса пешком...и ты уже дома",- сообщили они.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий перестали работать службы такси.

Снегопад продлится до субботы, 18 ноября.