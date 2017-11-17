Водители на летней резине мешают сне­го­убо­роч­ной технике Жители Приморья негодуют из-за ситуации на дорогах

К сожалению, погодные условия ощутимо ухудшают движение транспортного потока. Во Владивостоке он практически остановился. Водители ругают дорожные службы, а дорожные службы «разводят руками». Они бы и рады убрать снег, но не могут пробраться из-за машин, мешающих им на пути. Две главные причины для жестокого противостояния автомобилистов: летняя резина и запрещенная парковка, сообщает РИА VladNews.

В снегоуборочной армии сейчас насчитывается около 130 единиц техники, они должны преодолеть все препятствия и расчистить более 750 км. дорог. Осталось пожелать им удачи и терпения, а информацию о ходе сражения лучше всего расскажут очевидцы с места событий. Вот такие комментарии они оставляют в социальных сетях:

dps_vl

o Че за де**лы лезть друг за другом на такие горы o Каждый снегопад одно и тоже на этом спуске/подъеме. Люди ничему не учатся o Так смирно стоят, ждут своей очереди на подъем))) o Сейчас везде так, даже на небольших подъемах, сама забуксовала из-за ид***а, который прям на повороте на аварийках без видимых уважительных причин встал. Но мой малыш меня выручил и заехали, хоть и повозились с минуту

dps_control

Слёт любителей летней резины :)

По льду танки не идут а вы хотите на авто

Капец, и это снег всего то часа два идёт

Такое ощущение что в городе ни кто ездить не умеет рукож***ые права понакупают

2см.снега и полнейший коллапс ВСЕГО транспорта. И воевать не нужно, если враг дождется снега во Владивостоке, его можно взять голыми руками.

Просто им холодно, они жмутся друг к другу и греются

Yandex карты:

Собираю пешую группу для прохода через мост! Вместе нас не остановят!!! Это я сломался. Сорри. Куронька на белой Спасио, нахрена перекрываешь выезд всем, если сама стоишь?? Мозг включай чаще Следует обратить внимание на последние данные пресс-служб: Объездная дорога Седанка –Патрокл временно перекрыта. Запрещен въезд большегрузов с федеральной трассы во Владивосток. Рекомендуется до 6 часов утра 18.11.17. ограничить выезд крупногабаритного транспорта с порта.

Будем надеяться, что противоборствующие стороны смогут договориться, и транспортный поток в скором времени сможет оттаять.