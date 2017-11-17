Мэрия Вла­дивос­то­ка рассказала , как избежать последствий снегопада Рекомендации помогут автомобилистам избежать неприятных ситуаций на дорогах города

Сегодня, 17 ноября, жители Владивостока встречают первый снег – красивый праздник для детей и глубокую печаль для автомобилистов. Администрация города взывает к сознательности водителей, которые не успели переобуть летнюю резину. Выезд в город неподготовленного автомобиля – это высокий риск аварии, задержка движения и помеха для работы снегоуборочной техники, сообщает РИА VladNews.

Муниципальная служба готовилась отразить снежную атаку, за сутки до непогоды центральные дороги посыпали химическими реагентами, которые способны защитить асфальт от гололеда. Заранее составили план работы, уборочные машины отправили на места дислокации. Как только в воздухе закружились первые снежинки, 93 единици техники сорвались с места и отправились на спасение города. Им предстоит очистить более 730 км. дорожного покрытия, такую трудоемкую задачу моментально решить невозможно. Учитывая то, что снег будет усиливаться к ночи, был разработан поэтапный план. В приоритете основные трассы, подъезды к больницам и к объектам жизнеобеспечения людей, иными словами, все дороги, которые имеют важную значимость для города. Во второй очереди – дублеры главных магистралей, подъезды к жилым кварталам.

С учетом специфики рельефа и климата Владивостока, даже при умеренных отрицательных температурах, дороги могут быть скользкими. На поверхности асфальта образуется тонкий, практически невидимый слой, который называется «Черный лед». Справиться с ним могут только специальные химические составы. Дорожные службы активно применяют в работе пескосолевую смесь и хлористый калий. Жидкий реагент, который уничтожает «Черный лед», будет использован только на главных магистралях, так что автомобилистам следует быть особенно внимательными на второстепенных дорогах.

Чтобы быстрее справиться с суровой непогодой, лучше всем оставаться «на своих местах». Водителям без зимней резины не стоит садиться за руль ни в коем случае. Работодатели отпустили сотрудников раньше официального окончания рабочего дня. Усугубляют ситуацию автомобили, брошенные в неположенных местах, из-за них у спецтехники нет возможности проезда. Снег будет планомерно вывозиться, но не везде, так как ГОСТ допускает снежные склады на обочинах.

Если автолюбители прислушаются к рекомендациям Администрации города, то реанимация жизнедеятельности транспортного потока значительно ускорится. Если каждый воздержится от неоправданного риска, то внесет действительно значимый вклад в помощь городу.