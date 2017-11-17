Самый богатый министр России едет во Владивосток Михаил Абызов проведет публичные обсуждения

Завтра, 18 ноября, во Владивосток приедет министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Михаил Абызов в приморской столице проведет публичные обсуждения в рамках приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В мероприятии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Приморцы узнают о ключевых принципах и целях приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В ходе мероприятия будет представлен доклад о состоянии законности в деятельности органов контроля Приморья, о результатах правоприменительной практики отчитаются руководители контрольно-надзорных органов, также будут обсуждаться проблемы бизнеса в этой сфере.