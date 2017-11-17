Самый богатый министр России едет во Владивосток

Михаил Абызов проведет публичные обсуждения

17:33, 17 ноября 2017 Политика
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Завтра, 18 ноября, во Владивосток приедет министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Михаил Абызов в приморской столице проведет публичные обсуждения в рамках приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В мероприятии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Приморцы узнают о ключевых принципах и целях приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В ходе мероприятия будет представлен доклад о состоянии законности в деятельности органов контроля Приморья, о результатах правоприменительной практики отчитаются руководители контрольно-надзорных органов, также будут обсуждаться проблемы бизнеса в этой сфере.