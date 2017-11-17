Сне­го­убо­роч­ная техника выходит на дороги Приморья В крае начались осадки в виде снега

Расчищать дороги Приморского края будет более 250 единиц техники АО «Примавтодор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Сегодня, 17 ноября, с началом выпадения осадков, на уборку дорог выйдут грейдеры, комбинированные дорожные машины с пескоразбрыгивателями, самосвалы, бульдозеры, тракторы со снегоочистительными щетками и прочая спецтехника.

Особое внимание уделено северо-восточным районам Приморья, где ожидается максимальное выпадение осадков.

Отметим, что этой зимой расчищать дороги от снега будет новая техника, закупленная предприятием по программе модернизации. В этом году на средства краевого бюджета Примавтодору закуплено более 50 единиц техники, среди которых 27 средних и тяжелых грейдеров, направленных для работы во все районы Приморья.