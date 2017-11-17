ГИБДД Приморья: В условиях непогоды всплеск ДТП отчасти провоцируют сами водители К границам края подошел очередной циклон

На территории края ожидается выпадение умеренных осадков в виде снега, в связи с чем, возможно осложнение дорожной обстановки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

К границам Приморского края подошел очередной циклон, который вызвал ухудшение погодных условий. В крае пройдут небольшие осадки в виде снега.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает водителям о необходимости «переобуть» автомобили. Ездить на «летней» резине в условиях снежного наката крайне опасно! В условиях непогоды всплеск ДТП отчасти провоцируют сами водители, не успевшие «переобуть» свои транспортные средства.

Кроме того, сотрудники дорожной полиции рекомендуют начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем, - при неблагоприятных погодных условиях воздержаться от поездок.

Берегите себя и своих близких!