Приморье попало в тройку лидеров по развитию туризма Край продолжает наращивать обороты

Приморский край показал один из лучших результатов по стране по итогам Всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Исследование было проведено Министерством культуры России в 2017 году, результаты которого были объявлены в ходе Координационного совета по культуре и туризму России в Санкт-Петербурге. Всего были названы 10 регионов, показавших лучшие результаты по темпам роста развития туризма. В ТОП вошел и Приморский край, заняв третье место.

Отметим, по мнению главы ведомства, одним из главных показателей развития туристской отрасли является динамика роста туристских потоков. В Приморье с 2011 по 2016 годы количество иностранных путешественников, ежегодно посещающих регион, увеличилось в семь раз. Если в 2011 году в крае побывали чуть более 82 тысяч иностранных граждан, то в 2016 – почти 570 тысяч гостей из-за рубежа. При этом общий турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек.