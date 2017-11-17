Приморье попало в тройку лидеров по развитию туризма

Край продолжает наращивать обороты

15:09, 17 ноября 2017 Общество
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 Приморский край показал один из лучших результатов по стране по итогам Всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Исследование было проведено Министерством культуры России в 2017 году, результаты которого были объявлены в ходе Координационного совета по культуре и туризму России в Санкт-Петербурге. Всего были названы 10 регионов, показавших лучшие результаты по темпам роста развития туризма. В ТОП вошел и Приморский край, заняв третье место.
 
Отметим, по мнению главы ведомства, одним из главных показателей развития туристской отрасли является динамика роста туристских потоков. В Приморье с 2011 по 2016 годы количество иностранных путешественников, ежегодно посещающих регион, увеличилось в семь раз. Если в 2011 году в крае побывали чуть более 82 тысяч иностранных граждан, то в 2016 – почти 570 тысяч гостей из-за рубежа. При этом общий турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек.