Жительница Вла­дивос­то­ка приобрела «ужин из прошлого» Фолловеры поделились мнением о произошедшем

Жительница Владивостока приобрела в магазине рыбные котлеты, срок годности которых закончился еще в марте 2015 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на revizor_vdk.

Покупка была совершена в магазине по адресу Каштановая, 15.

«Спасибо, что не все успели попробовать ужин из прошлого. Покушение на отравление. Спасибо, что хоть в магазине любезно вернули стоимость покупки. Но те, кто поставляет такое в магазин – нелюди», - написала женщина.

Однако фолловеры в социальных сетях в данной ситуации не увидели ничего нового, а просто посоветовали женщине покупать продукты в крупных супермаркетах, где покупатели всегда самостоятельно могут просмотреть дату изготовления и срок годности.

Фото: revizor_vdk