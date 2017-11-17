В Приморье на режимную территорию пытались передать телефоны, спрятанные в КАМАЗе Запрещенные предметы были изъяты

Сотрудники ИК-41 пресекли попытку провоза запрещенных предметов на режимную территорию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников на режимную территорию не попали семь сотовых телефонов, которые пытались провезти в КамАЗе, предварительно спрятав ухищренным способом.

Сотрудниками исправительной колонии №41 в г. Уссурийске при досмотре автомашины КамАЗ, которой управлял гражданин И., заезжающей на территорию учреждения с грузом металлических труб для ремонта тепловозов, в одной из них был обнаружен тайник с 7 сотовыми телефонами. Спрятав запрещенные предметы таким ухищренным способом, злоумышленники надеялись, что большое количество металла и мазутный запах не позволят обнаружить телефоны с помощью специальных устройств и служебных собак. Расчёт не оправдался - благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников тайник был обнаружен и изъят.

Фото: ГУФСИН по Приморскому краю