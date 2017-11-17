Чемпионат и первенство Приморья по кудо: итоги, результаты и планы на будущее О том, как прошли крупные краевые соревнования, на которых встретились именитые кудоисты

О развитии КУДО в России можно с гордостью сказать, что оно началось именно с Владивостока. В 1991 году у нас открылось первое зарубежное отделение тогда еще «Дайдо Дзюку Карате-до». С нашего города началась первая волна развития этой борьбы, которая быстро пошла на запад. Но самое интересное, что Владивосток и Приморье в целом не растеряли своих чемпионов. В нашем крае до сих пор занимаются и даже преподают выдающиеся спортсмены, которые ежегодно становятся героями новостей об очередных победах на крупных соревнованиях. Сойтись на одной площадке всем сразу получается только Чемпионате и первенстве края по кудо. Именно об этих состязаниях мы сегодня и поговорим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В этом году крупные ежегодные соревнования собрали порядка 170 спортсменов со всего края. Помимо Владивостока это и Находка, и Артем и Лесозаводск и многие другие города. Практически все участники – первые номера. В копилке каждого награды с крупных российских и международных турниров. Сам чемпионат и первенство стали одновременно и отбором в сборную Приморья, и памятной встречей.