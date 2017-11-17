Звезды мирового бокса сразятся сегодня во Вла­дивос­то­ке

Бойцов уже познакомили друг с другом

12:58, 17 ноября 2017 Спорт
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Пресс-конференция и церемония взвешивания в преддверии международного боксёрского шоу Pacific Fights #2 прошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

«Мы хотим привозить бокс мирового уровня в Приморье. Зрительский интерес растёт, и его важно подпитывать качественными событиями», - так прокомментировал цель турнира генеральный директор промоутерской компании BravePromotion Дмитрий Сердюков. Также он сообщил, что в Японии, Корее и Китае профессиональный бокс находится на очень высоком уровне, и уже есть предварительные договорённости о проведении совместных турниров. 

Организаторы обещают зрелищные и непредсказуемые бои, в которых сойдутся вместе спортсмены из Приморья с представителями Барнаула, КНР, Южной Кореи и Аргентины. Первые пять встреч будут длиться 4 раунда, шестая и седьмая – 6 раундов, а главный бой вечера, в котором сойдутся Максим Вошков и Оскар Медина, - 8 раундов.

На пресс-конференции присутствовал и бывший тренер Николая Валуева Манвэл Габриэлян. Во Владивосток он привёз своих новых воспитанников. Он сообщил, что от турнира ожидает хорошие и качественные бои, а Владивосток считает красивым городом. 

Сами бойцы не демонстрировали и признака волнения и охотно отвечали на вопросы. Самый возрастной и опытный боксёр Оскар Роберто Медина на вопрос, как он готовился к поединку, ответил, что посмотрел несколько видео с боями своего соперника, продумал определённую тактику для поединка и уверен, что его соперник сможет набраться опыта в бою с ним. Боксёры из Кореи, напротив, сообщили, что соперников не изучали, готовились в обычном режиме, но уже хотят приехать сюда снова.

 

 

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