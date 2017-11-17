День «белых лепестков» наступил во Вла­дивос­то­ке Особая категория пациентов, нуждающаяся в пристальном внимании со стороны врачей

17 ноября во всем мире отмечают День недоношенных детей. Среди тех, кто принимает участие в судьбе таких малышей, находятся и специалисты родильного дома № 3 Владивостока. Здесь уже более 10 лет действует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, сотрудники которого помогают в лечении и адаптации так называемых «белых лепестков». А почти полгода назад в учреждении был реализован и второй этап выхаживания, предназначенный в том числе для оказания помощи недоношенным крохам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, по итогам 10 месяцев 2017 года на долю преждевременных родов, принятых в учреждении, пришлось 4,6 % от общего числа (98 из 2130). Всего же, по данным на 31 октября, из 2142 маленьких пациентов, появившихся на свет в «третьем» роддоме Владивостока в текущем году, 100 родились раньше срока (4,7 %). Для сравнения: в 2016 году доля преждевременных родов составила 6 %, а из 2694 малышей 178 появились на свет преждевременно (7 %).

По словам специалистов, «белые лепестки» относятся к особой категории пациентов, нуждающихся в пристальном внимании со стороны врачей, более длительной и мягкой адаптации, а нередко – и в оказании специализированной медицинской помощи. Ведь зачастую малыши, поспешившие со своим рождением, имеют сопутствующие проблемы со здоровьем. Как правило, речь идет о нарушениях дыхательных функций – синдромах дыхательных расстройств и асфиксиях различной тяжести на фоне внутриутробного инфицирования и пневмонии.

Важно отметить, что специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3 Владивостока владеют всеми необходимыми навыками и технологиями, требующимися для предоставления помощи таким пациентам. Кроме того, подразделение имеет серьезное техническое оснащение. Здесь установлено свыше 80 единиц сложнейшего медицинского оборудования, позволяющего проводить лечение и выхаживать крох с различными приобретенными патологиями, глубокой недоношенностью и экстремально низкой массой тела, вплоть до 500 граммов. Это, в частности, современные аппараты искусственной вентиляции легких, следящая аппаратура, мониторы и пульсоксиметры, шприцевые инфузоматы, светодиодные лампы и матрас для фототерапии, газовый анализатор крови и новейшие кувезы, предназначенные в том числе для транспортировки младенцев. Также для контроля над состоянием деток здесь действует круглосуточная лаборатория, кабинет УЗИ и рентгена.

Что касается вопроса адаптации, то для того чтобы сделать ее более мягкой, в отделении установлены максимально комфортные для «белых лепестков» показатели температуры и влажности, а также создана защита от лишнего света и шума. Кроме того, в процессе выхаживания специалисты подразделения используют методики арт-терапии – например, трогательные послания от мам, призванные передавать малышам положительную энергетику, и кукол-осьминожек, имитирующих пуповину и действующих на малышей успокаивающе.

Знаковым событием в деле оказания помощи особенным пациентам стало открытие в учреждении отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Новое подразделение приступило к работе в июне этого года, усилив тем самым неонатологический блок роддома. Сюда поступают малыши из отделения новорожденных и те, кто уже прошел предварительное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, - дети, нуждающиеся во втором этапе выхаживания – долечивании и восстановлении. За время работы отделения патологии его пациентами стали 285 младенцев. 11 из них появились на свет раньше положенного срока, но, получив здесь всю необходимую помощь, окрепли и выписались из роддома домой.