Циклон доставить массу неудобств приморским ав­то­люби­телям уже в ближайшие часы Водителям следует соблюдать дополнительные меры безопасности

Сегодня, 17 ноября, во второй половине дня во Владивостоке ожидается снег, на дорогах – снежный накат и гололедица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся лишь днем в субботу, 18 ноября. Также снег будет сопровождаться сильным ветром.

В случае выпадения снега водителей автотранспорта просят соблюдать дополнительные меры предосторожности, строго соблюдать зимний режим движения, а также не мешать работе снегоуборочной техники. Категорически нельзя выезжать на автомобилях с летними протекторами.