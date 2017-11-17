Ти­хо­океанс­кий флот примет участие в празд­но­вании 80-летняя Приморского края Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с командующим ТОФ Сергеем Авакянц, в ходе которой они обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Глава региона и руководитель ТОФ отметили, что важно работать вместе при решении вопросов сохранения исторического и культурного наследия Приморья.

«Мы очень гордимся, что именно в Приморье базируется штаб Тихоокеанского флота. Есть много направлений, по которым мы можем работать вместе. В частности,

проведение общественно значимых для флота и края мероприятий. В следующем году мы отмечаем 80-летие региона, понадобится и ваша помощь в организации и подготовке празднования. В свою очередь, мы тоже готовы обеспечить всю необходимую поддержку при проведении мероприятий и проектов Тихоокеанского флота», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В ходе встречи врио Губернатора и Сергей Авакянц также договорились сохранить и приумножить партнерские отношения, которые уже сложились между краевой Администрацией и штабом ТОФ.

Напомним, ранее глава региона подчеркнул, что юбилейные мероприятия должны проходить весь год, начиная с января.

«Отдельное внимание нужно уделить культурной программе, выступлениям наших приморских творческих коллективов. В Приморье много талантливых людей, и этот потенциал необходимо демонстрировать и вовлекать в общественную жизнь региона», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

На сегодняшний день краевой Администрацией и подведомственными учреждениями культуры края подготовлен предварительный план мероприятий. Он включает в себя проведение выставок и праздничных концертов, изготовление памятной сувенирной продукции, а также информационных материалов об истории и будущем региона.

Юбилейная дата в следующем году повлияет и на повестку ключевых мероприятий в крае. Отдельные секции планируется организовать на Дальневосточном МедиаСаммите и четвертом Восточном экономическом форуме.

Кроме того, праздничные мероприятия по поручению Андрея Тарасенко пройдут во всех муниципалитетах.

Фото: Администрация края