Новый ви­це-гу­бер­на­тор назначен в Приморье Валентин Дубинин будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства края

В Приморье назначен вице-губернатор по сельскому хозяйству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Врио губернатора Приморского края выбрал заместителя по вопросам сельского и рыбного хозяйства. Врио вице-губернатора станет Валентин Дубинин. Андрей Тарасенко отметил, что Дубинин будет находиться на испытательном сроке год. За это время вице-губернатору нужно постараться развить сельское хозяйство в Приморье.

Планируется, что новый вице-губернатор будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Справка:

Валентин Степанович Дубинин родился 15 января 1946 года в селе Спасское Приморского края.

В 1969 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». В 1982 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

Работал инженером-механиком, директором Черниговского молокозавода. С 1971 года замещал должность инструктора Черниговского РК КПСС, первого секретаря Черниговского РК ВЛКСМ, инструктора отдела организационно-партийной работы Приморского крайкома КПСС, второго секретаря Черниговского РК КПСС, председателя Черниговского райисполкома, первого секретаря Анучинского РК КПСС, главы администрации Анучинского района.

В 1993 году стал первым заместителем главы Администрации, позже – первым вице-губернатором Администрации Приморского края.

С 2001-2008 годы – начальник управления, заместитель управляющего, управляющий филиалом «Дальневосточный» ОАО «Альфа-банк».

8 октября 2006 года был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва по списку Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Работал в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента.

С 26 сентября 2012 года – депутат Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва от партии «Единая Россия».

Имеет государственные награды – два Ордена Почета, медаль «300 лет Российскому флоту».