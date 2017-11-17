Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени
Изменения в расписании
Сегодня, 17 ноября, один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, рейс RU-442 авиакомпании ЭйрБриджКарго из Гонконга задерживается на 50 минут и прибывает во Владивосток в 09:50.
Рейс Y7-520 авиакомпании НордСтар из города Санья прибывает во Владивосток раньше на 25 минут – в 10.45.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.