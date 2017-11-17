Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени Изменения в расписании

Сегодня, 17 ноября, один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс RU-442 авиакомпании ЭйрБриджКарго из Гонконга задерживается на 50 минут и прибывает во Владивосток в 09:50.

Рейс Y7-520 авиакомпании НордСтар из города Санья прибывает во Владивосток раньше на 25 минут – в 10.45.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.