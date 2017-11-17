Часть Вла­дивос­то­ка останется без света сегодня, 17 ноября Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Сегодня, 17 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 159, 159А, 159Б, 159В, 159Г, 44, 46, 48, 50,

Жигура ул.30, 32, 34, 42, 44,

Ильичева ул.21, 23, 25, 27, 29, 31,

Лермонтова ул.99,

Луговая ул.60, 66,

Мусоргского ул.95,

Океанский пр-кт 100, 102, 104, 106, 106/1,

Острякова пр-кт 6,

Плещеева ул.17,

Подъемная ул.11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7,

Пригородная 1-я ул.93, 95, 98Б, 98В, 98Г,

Розничная ул.1, 17, 17А, 21, 23, 5,

Сабанеева ул.11, 13,

Салтыкова ул.11, 2, 2Б, 6, 7,

Самарская ул.10, 10А, 3, 4, 5, 8,

Симбирская ул.11, 12, 13, 17,

Шахтовая ул.10, 8, 5, 3, 1,

Ярославская ул.10, 12, 12А, 14, 18, 16, 20, 9