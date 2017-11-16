Рос­потреб­надзор рассказал об эпи­деми­оло­гичес­кой обстановке в Приморье Врачи подчеркивают, что главная защита от пневмонии – вакцинация

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ расценивается в Приморье как обычная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В пределах нормы ситуация по заболеванию пневмониями.

«В крае на сегодняшний день отмечается незначительный сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Но отмечу, что эпидпорог не превышен», – сообщила начальник эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.

По словам специалиста, на территории края в настоящее время грипп не регистрируется.

Валентина Воронок обратила внимание, что отмечается незначительный рост внебольничных пневмоний. Эпидемиологический порог по заболеванию пневмониями не превышен.

Врачи подчеркивают, что главная защита от пневмонии – вакцинация.

«Сегодня в рамках национального календаря прививок можно сделать прививку от пневмококковой инфекции. Детям раннего возраста, начиная с 2-х месяцев, она делается бесплатно», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Детям школьного возраста и взрослым прививку от данной инфекции можно сделать на коммерческой основе в любой поликлинике, а также в центре вакцинопрофилактики.

Специалисты обращают внимание на то, что помимо самой болезни, прививка от пневмонии защищает ещё и от целого ряда опасных заболеваний: менингита (инфекционное воспаление головного мозга), эндокардита (бактериальное воспаление внутренней оболочки сердца, вызванное пневмококковой инфекцией), отита (воспаление среднего уха) и других.

Отметим, что в начале ноября в Приморье завершилась вакцинация против гриппа: привито более 43% населения. Правом бесплатно повысить иммунитет, способный противостоять одному из самых опасных вирусных сезонных заболеваний, воспользовались почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей.

Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января. Специалисты проводят еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Утвержден порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при инфекционных заболеваниях.

«На случай вспышки заболеваний в Приморском крае сформирован коечный фонд в инфекционных стационарах, также имеются реанимационные койки. Во всех учреждениях имеется необходимый запас противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», – сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.