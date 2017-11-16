В Приморье чистить трассу от снега будет новая техника На уборку дорог выйдут грейдеры, комбинированные дорожные машины с пескоразбрыгивателями, самосвалы, бульдозеры, тракторы со снегоочистительными щетками и прочая спецтехника

Снегоуборочная техника готова к снегопадам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Расчищать дороги Приморского края будет более 250 единиц техники АО «Примавтодор».

Как сообщили в АО «Примавтодор», на уборку дорог выйдут грейдеры, комбинированные дорожные машины с пескоразбрыгивателями, самосвалы, бульдозеры, тракторы со снегоочистительными щетками и прочая спецтехника.

Особое внимание уделено северо-восточным районам Приморья, где ожидается максимальное выпадение осадков.

Отметим, что этой зимой расчищать дороги от снега будет новая техника, закупленная предприятием по программе модернизации. В этом году на средства краевого бюджета Примавтодору закуплено более 50 единиц техники, среди которых 27 средних и тяжелых грейдеров, направленных для работы во все районы Приморья.

«Грейдеры особенно важны для очистки больших перевалов в крае и уже работают на перевалах в Лазовском, Партизанском и Кавалеровском районах», – отметили специалисты.

Напомним, что в Примавтодоре разработан и утвержден пятилетний план обновления техники. Всего за этот период на обновление дорожной и строительной техники направят 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета.

Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"