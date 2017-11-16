Вла­дивос­токцам напомнили о предстоящем снегопаде Водителей приморской столицы призывают быть внимательнее

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, в городе завтра, 17 ноября, во второй половине дня ожидается незначительный снег, а ночью и днем 18 ноября на дорогах ожидается гололедица, местами снежный накат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Водителей автотранспорта просят при движении по городу соблюдать дополнительные меры безопасности.