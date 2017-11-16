Ещё один недострой взял под личный контроль Андрей Тарасенко Строительные работы завершат только в 2019 году

В комплексе "Д" микрорайона Снеговая Падь возобновят строительство домов. Строительные работы будут завершены в первой половине 2019 года. Об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил в ходе личной встречи с инициативной группы граждан-участниками долевого строительства комплекса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Часть квартир здесь строится в рамках госпрограммы «Жильё для российской семьи». Большинство дольщиков – работники бюджетной сферы. Люди оформили ипотечные кредиты, но до сих пор, по вине недобросовестных подрядчиков, не могут въехать в свои квартиры.

В пресс-службе сообщили, что строительство комплекса «Д» возобновляется. Уже подготовлены документы на предоставление из краевого бюджета транша в размере 105 миллионов рублей на строительство инженерных сетей к домам.

Глава региона отметил, что будет регулярно выезжать на стройплощадку и лично следить за темпом работ. Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.

«Строить будем поэтапно: сначала закончим дома и сети, потом начнём благоустройство территории и возведение сопутствующих социальных объектов», – подчеркнул врио Губернатора.

Первую очередь строительства – дома №№ 25, 26 и 4, планируется завершить в конце 2018 года. Оставшиеся четыре дома могут быть достроены в первом квартале 2019 года.