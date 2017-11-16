Развитие су­дост­ро­итель­но­го комплекса «Звезда» обсудят в Москве Совещание состоится сегодня, 16 ноября

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда", где предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Совещание состоится сегодня, 16 ноября, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что на предстоящем совещании у президента планируется рассмотреть, в частности, законодательные подходы, чтобы обеспечить максимальную загрузку российского судостроения и отдать приоритет российским судам и платформам.

Со своей стороны российские судостроители заявили о готовности к увеличению загрузки мощностей. Президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что все программы модернизации в корпорации нацелены на кратное увеличение производительности труда.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работает около 1 тыс. предприятий. Крупнейшие из них входят в состав ОСК, 100% акций которой находятся в государственной собственности.

Отметим, что Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не раз заявлял о необходимости стимулирования российских нефтегазовых компаний по размещению заказов на "Звезде", однако пока верфь не обеспечена заказами в полном объеме.